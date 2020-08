L’âme soeur

Mare Chiaro 2018, Ippolito, Ciro, Italie (18 $ – 14460489). Regardant la mer Ionienne, pour ne pas dire la Grèce de l’autre côté, le très ancien cépage greco subit ici une cure de jeunesse entre les mains de la maison familiale Ippolito. C’est net, aromatique et moderne, vin de cuve et de fruits éclatants, vivant et de bel équilibre malgré sa fine touche de sucres résiduels. Un blanc festif qui rassemblera une foule d’amateurs en raison de sa polyvalence à table et de cette redoutable capacité à séduire, simplement. (5) ★★1/2

El Vinculo Crianza 2015, Familia Fernandez Rivera, La Mancha, Espagne (22,65 $ – 11896691). On ne mâche pas ses mots chez les Fernandez Rivera quand il s’agit de parler vin, mais on mâche assurément le tempranillo jusque dans sa chair riche et profonde, sa sève structurante et bien cadrée. Beaucoup de vin ici, mais surtout cette signature unique entre toutes, dont on sent le grain en bouche, longuement. Finale puissante relevée d’une touche de noix de coco qui témoigne de l’élevage. (5+) © ★★★

Bastide de la Ciselette 2019, Bandol, Provence, France (26,30 $ – 13184056). Une superbe expression de tonalités, mais surtout de fraîcheur s’impose ici rapidement, avivant et régalant le palais avec nuances, sève et un tonus imparable. Une première pour ma part, surtout un bandol vendu à prix très amical. Finale longue et stylée. Placez-en trois flacons en cave pour les trois prochaines années ! (5) ★★★1/2

Chablis 2018, Nicolas Potel, Bourgogne, France (27,40 $ – 14045171). Souvenez-vous de cette époque (les années 1970) où les chablis accusaient une verdeur (« étriqué », comme le soulignait jadis un collègue) qui les rendait difficiles à chouchouter tant ils détartraient gracieusement. Réchauffement climatique et autres paramètres qui me dépassent, tel n’est plus le cas aujourd’hui. Les millésimes de maturité se succèdent avant même que le vigneron se réveille en pleine nuit du 15 août pour dire : « Allez, on y va ! » Cette intro pour vous dire que ce 2018 est dans la veine caniculaire avec ici un fruité digne des meilleurs chardonnays californiens, mais avec cet avantage du terroir local qui lui aiguise gentiment les griffes, en caressant la suite. Une traçabilité non équivoque il est vrai, mais avec un volume, une étoffe, une densité rarement rencontrés dans un chablis régional de ce niveau. L’équilibre y est. C’est déjà ça de pris ! (5) © ★★★

Graupert pinot gris 2019, Meinklang, Autriche (33,75 $ – 13442916). Il vous faut impérativement, si ce n’est déjà fait, mettre la main au col de cet énigmatique et très original vin orange pensé en termes de biodynamie. Décoiffant à plus d’un titre ! Il y a ici une remontée fine des tanins qui poussent doucement les fenêtres de l’acidité et de l’amertume tout en sondant en profondeur une gamme de flaveurs où l’abricot confit, le curcuma et le citron Meyer se lovent dans une spirale sans fin. Un vin orange d’une rare polyvalence qui déculottera illico votre beau-frère qui s’y connaît en vin. Rien n’y paraîtra, car il sera alors à table de toute façon ! (10+) © ★★★★