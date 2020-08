Sans doute le verre de toscan à servir comme vin maison dans tous les restaurants italiens et autres qui ne veulent pas flouer le client. Plutôt le remercier d’être là en raison de la sincérité de son fruité, de la vigueur ponctuée par un tonus et une joie de vivre indéniable, de la souplesse et une simplicité qui conforte. (5) Explication des cotes

Le bio ★★ 1/2 Citto 2019, Compagnia di Volpaia, Toscana, Italie (17,55 $ – 14044653)