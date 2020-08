Les cépages aragonez et alicante bouschet se chargent ici de tout ! De votre bonheur déjà, mais aussi de la couleur brillante et soutenue, des arômes au fruité de mûre-cassis-bleuet à vous plonger le nez dans la tarte du même nom, sans compter cet élevage en fût fort approprié pour en contenir tout l’éclat et la vigueur. Un régal ! (5+) © Explication des cotes

