Le bouilleur de cru se nomme Lilian Wolfelsberger et son distillat infusé de baies de genièvre, de canneberges, de rhubarbe et d'hibiscus karkade ouvre une autre fenêtre gustative sur ce qu'il est convenu de décrire comme étant la nouvelle révolution « tran-gin » du Québec. Caractère et précision sont au rendez-vous. Tonique et citron le compléteront.

La surprise ★★★ Gin Rose de Rosemont, Distillerie de Montréal, Québec (45 $ – 14480391)