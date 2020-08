Bien évidemment que le mourvèdre a quelques confessions à faire sous ce soleil de plomb, mais il se réserve une petite gêne, histoire de ne pas vous plomber à votre tour. Le voilà précis et bien détaillé sous ses airs parfumés de cerise et d’épices, sa vinosité et sa fine tension de texture, son harmonie d’ensemble. Porc fumé effiloché ? (5) © Explication des cotes

Moins de 16$ ★★ 1/2 Al-Muvedre 2018, Tinto Monastrell, Vinos Telmo Rodrigez, Alicante, Espagne (15,85 $ – 14000511)