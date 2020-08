Diane et Philippe Cauvin sont des cinéphiles qui savent mettre en lumière la négrette à l’intérieur d’un scénario fruité dont on ne se lasse jamais. Ils récidivent avec ce 2019 percutant, à vous mitrailler un palais toujours debout, même après quelques rasades sous la peau. C’est net et précis, léger et vivace, bref, ça dégaine ! (5) © Explication des cotes

Le bio ★★★ Les Frontons Flingueurs 2019, La Colombière, Fronton, France (21,85 $ — 14228516)