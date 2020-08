Il faudra considérer cette sémillante et turbulente garnacha pour ce qu’elle est, soit cette copine qui s’invite au party avec une énergie candide à vous déplacer deux montagnes, son sens de la joie pure et son réflexe à cumuler les gaffes sans conséquence aucune. Un rouge à servir très frais, souple, simple et gourmand. (5) © Explication des côtes

Moins de 16$ ★★ Lolo 2018, Garnacha, Navarra, Espagne (14,90 $ – 14394021)