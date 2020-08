Genièvre et compagnie

Mas Las Cabes 2018, Côtes du Roussillon, France (16,95 $ — 11096159) : Ce bio de Jean Gardiés, c’est à la fois du génie et de l’humilité en bouteille. En plus d’une assurance authenticité à chaque millésime, dans chacune des bouteilles produites. Je suis un fan de la première heure. Non seulement parce que syrah et grenache s’entendent à merveille, mais parce qu’ils livrent cette sève si riche et salivante des terroirs locaux, sans trop s’éparpiller dans les nuances. Bref, un rouge qui a du corps, une âme et un besoin de vous l’exprimer. (5) ★★★ ©

Dorrance Rouge 2018, Afrique du Sud (17 $ — 13928078) : Voilà un passe-partout pour les tables estivales végétariennes, tout comme celles nettement plus carnées. Car ce cinsault pur jus sait faire, derrière son fruité frais et croquant qui ne manque tout de même pas de structure derrière pour s’affirmer sur des plats plus épicés. Servir frais. (5) ★★1 / 2 ©

Zinfandel 2017, Bonterra, Mendocino County, Californie, États-Unis (19 $ — 530139) : Je vous avoue tout de suite que ce n’est pas mon style de vin. Bien qu’en revanche je doive convenir qu’il saura être du goût de plusieurs. Sur le plan qualité, car c’est de quoi il s’agit ici, rien à redire. Ce bio s’offre les proportions idéales derrière son fruité certes voyant, mais franc et intègre. C’est puissant, mais frais ; idéal sur vos BBQ. (5 +) ★★★ ©

Le Château Cluzeau 2016, Bergerac sec, Sud-Ouest, France (19,70 $ — 12115438) : Cette version précise et joliment aromatique du trio sémillon-muscadelle-sauvignon a de quoi réjouir. Le tout est articulé avec finesse, doublée d’une touche vanillée qui enlace et berce ce bio aux accents un rien exotique. Comment résister ? (5) ★★★

Grüner Veltliner 2019, Fritsch, Wagram, Autriche (20,35 $ — 11885203) : Je n’ai pas mis les pieds à Vienne ni foulé les vignobles environnants cet été à cause de ce foutu Corona-minus. Mais ce vignoble tout juste à l’ouest de la célèbre ville vient à moi et m’apporte ses fruits les plus éloquents, ses plus vivants et ses plus radicalement optimistes que l’on puisse concevoir. Fritsch : Une maison fiable à retenir, car elle porte cette vie du vignoble avec une éclatante lucidité jusque dans mon verre. Un bio brillant, d’une droiture, d’une lisibilité exemplaire, à la fois salin et citronné, frémissant de bonheur sous la dent. Encore ! (5) ★★★

Herencia Del Padri 2018, Bernard Magrez, Priorat, Espagne (23,65 $ — 11869625) : On dira ce que l’on voudra du propriétaire (entre autres) du Château Pape-Clément, mais son ambition est, à déguster ce solide rouge du priorat espagnol, proportionnelle à la qualité de ce dernier. Une définition précise du fruité se dégage pourtant de ce rouge puissant, d’une sève, d’une largeur hors normes. L’ensemble est encore un rien carré, mais trouvera avec quelques années de bouteilles à se polir. C’est frais, étoffé, structuré, équilibré, d’une allonge satisfaisante. (5 +) ★★★1 / 2 ©

La Demoiselle de Sigalas 2015, Bordeaux, France (28,10 $ — 14161243) : Le trajet parfait serait de servir ce blanc sec sur un poisson ou une volaille au cours du repas avant de poursuivre, de la même maison et du même terroir, avec le Lieutenant de Sigalas 2013 (21,20 $ — 13590425), le second du grand cru liquoreux maison. Pour ce sec, le passage du sémillon en fût donne le ton avec sa robe chaude et ses flaveurs de marmelade d’orange et de coing, son moelleux riche, de belle densité. Un passage en carafe de 30 minutes s’impose ici. (5) HHH1 / 2 © Quant à ce fameux « Lieutenant », composé lui aussi à majorité de sémillon, il faudra signaler l’initiative de proposer cette demi-bouteille à ce prix, car le bonheur y est. Richesse, oui, mais sans lourdeur ; douceur, mais aussi fraîcheur affirmée finement par une touche de cédrat confit qui le dynamise. Bref, un verre de sauternes de très bon niveau, à bon prix, pour étirer le repas et la conversation. (5) ★★★ ©

Amarone della Valpolicella « Cantina Privata del Fontatore » 2015, Giacomo Montresor, Vénétie, Italie (56,25 $ — 14321690) : Ce grand vin rouge vénitien, par ailleurs fort ancien de confection et d’histoire, envoûte, car libéré de ce qui, en jeunesse, le privait d’accéder à son réel potentiel. On y sent déjà ce « chant sombre » du boisé froid, tel ce mantra sonore que seuls les foudres savent ponctuer en y ajoutant leur souffle amer et épicé. Un rouge puissant, déjà fort épanoui, à siroter sur une table où dominent champignons sauvages, cerises, gibier et, bien sûr, le roi parmigiano reggiano. (5 +) ★★★1 / 2 ©