Il faudra un jour que je vous dégote le meilleur sangiovese pour accompagner votre spaghetti boulettes (ou pas de boulettes). Celui-ci lorgnerait le podium sans une once d’hésitation. De la couleur, du fruit, de la vigueur et une fougue qui met rapidement les pendules à l’heure et enrobe la sauce. Bon, voilà, bon appétit ! (5) © Explications des cotes

Le rouge ★★★ Le Pianette 2016, Fattoria Fibbiano, Toscana, Italie (17,20 $ – 13675576)