Si les quantités disponibles en succursale sont en berne, la qualité elle, ne l’est pas. Un millésime de maturité qui imprime ici ses tonalités au pinot noir, sans toutefois lui tordre le cou et lui forcer la note. Le tout demeure précis, frais et bien circonscrit, avec ce déroulé de textures qu’un séjour en cave concrétisera plus encore. (5+) © Explications des cotes

Le canon ★★★ 1/2 Marsannay 2018 « Les Favières », Domaine Fougeray de Beauclair, Bourgogne, France (40 $ – 736314)