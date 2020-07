Attention devant ! Voilà un rosé dévastateur qui, à prix amical, non seulement roulera sur toutes les lèvres, mais initiera babillages et conversations en attendant la sauce carbonara au homard prévue pour l’occasion. Un assemblage de grenache gris et noir décliné

avec nuances, délicatesse et légèreté de textures (5). Explication des cotes.

Le bio ★★ 1/2 Calmel & Joseph Villa Blanche Rosé 2019, Languedoc-Roussillon (17,65 $ $ – 14408648)