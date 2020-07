Ça vous crispe la crapouille et vous croque l’entroque tant la morsure calcaire affleure pour mieux pénétrer ensuite en douceur. C’est que ce sauvignon est plus bavard que mille beaux parleurs avec un fruité bien net, incisif, aérien et impeccable sur le plan mécanique. Ferrari ? Lamborghini ? Maserati ? (5 +) Explication des cotes.

Le blanc ★★★ Pouilly-Fumé 2019, Cédrick Bardin, Loire, France (24,95 $ – 13912121)