Après avoir dégusté ce dolcetto, vous vous ferez une tout autre idée du potentiel de ce

cépage réputé pour son coulant et sa joie de vivre fruitée. Cette cuvée offre ici profondeur ainsi qu’une texture riche, presque douce, généreuse et glorieusement fruitée. Accompagnera légumes grillés, foccacia et autres pizze aux anchois. (5 +) Explication des cotes.

Le canon ★★★ 1/2 Siri d’Jermu Dogliani Superiore 2018, Pecchenino, Piémont, Italie (31,25 $ – 13674469)