Les vins de l’écurie d’Alejandro Fernández comptent parmi les plus sérieux d’Espagne. Robert Parker avait même avancé que la cuvée Janus du monsieur était du niveau de Petrus. Cette fois, il n’avait pas tort. Cette cuvée à base de tempranillo issue d’une autre propriété se révèle à la fois ferme et juteuse, fraîche et longuement parfumée. (5+) © Explication des cotes

Le rouge ★★★ El Vinculo Crianza 2015, La Mancha, Familia Fernandez Rivera, Espagne (22,65 $ – 11896691)