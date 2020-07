C’est la toute première fois que je déguste cette cuvée où domine la syrah (plus quatre autres cépages) de cette maison dont je n’ai jamais douté de la pertinence qualitative. Elle résume l’esprit chilien à son meilleur. Robe sombre et juvénile, mais surtout finesse et raffinement, au nez comme en bouche. Sérénité, harmonie et longueur. (10+) © Explication des cotes

La surprise ★★★★ Villa Don Maximiano 2017, Errazuriz, Valle de Aconcagua, Chili (50 $ – 14348999)