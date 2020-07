Le « simple » chablis régional atteint désormais la barre des 30 $. Est-ce justifié ? Réponse en deux temps : oui, car il y a ici une qualité qui rejoint une origine, un terroir ; non, car l’offre mondiale abonde en tous sens, en moins cher, et ce, pour le même niveau qualitatif. Pureté d’expression ici, rondeur, charme, finesse et tenue. (5) © Explication des cotes

Le canon ★★★ Chablis 2018, Les Champs Royaux, William Fèvre, Bourgogne, France (29,20 $ – 276436)