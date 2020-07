Où en sont les vignerons (2)

Clos Lojen 2018, Bobal, Bodegas y Vinedos Ponce, SL, Manchuela, Espagne (17,35 $ – 13858268). Si le cépage bobal n’est pas nécessairement des plus raffiné ni des plus complexe, il reste que de le mettre en contexte sous ses jours les plus radieux n’est pas non plus pour le discréditer totalement. La vinification lui offre ici un tremplin inattendu, projetant le fruité en hauteur tout en articulant dans l’axe de la fraîcheur et de la souplesse, de jolis tanins de caractère. C’est gourmand, ingénieux, tout ce qu’il y a d’original. Servir autour de 14 °C. (5) ★★★

Chardonnay 2017, Tawse, péninsule de la Niagara, Ontario, Canada (18,95 $ – 11039736). Tout simplement brillant ! Par sa robe vive, ses arômes nets, engageants, harmonieusement boisés, sans compter ses saveurs toniques et réjouissantes, encore une fois magnifiquement équilibrées. Il y a une expertise ici, et ça se sent ! Bravo ! (5) © ★★★

Château clos Mansio 2016, Blaye côtes de Bordeaux, Bordeaux, France (20,85 $ – 14391356). Merlot et malbec composent ici la fibre de ce rouge coloré et soutenu, aux nuances de torréfaction et de fumée, le tout livré sur un velouté de texture qui ne manque ni de fermeté ni de fraîcheur. Un classique, de bel équilibre. (5) © ★★★

Cerdon méthode ancestrale, Renardat-Fache, Bugey, France (24,30 $ – 12477543). Ça vous « croquignolle » les gencives et vous « épatate » les papilles tant l’allégresse vive et fruitée des bulles sait se manifester candidement. Un assemblage de gamay et de plousard qui n’a rien de timoré grâce à la franchise, la simplicité, la légèreté et l’insouciance dégagées au fil des gorgées par ce pétillant naturel d’excellent niveau. À boire et à boire encore ! Surtout sur quelques prosciuttos et autres viandes des Grisons. (5) ★★★

Rasteau 2015 Cuvée prestige, Ortas, Rhône, France (24,40 $ – 952705). Ce cru est devenu au fil des millésimes un grand classique. Pas tapageur, un rien sérieux, il livre tour à tour un fruité profond, de grande maturité, d’une sève généreuse, sans toutefois s’ouvrir sur de nouvelles perspectives. Un rouge qui livrera son plein potentiel sur les gibiers et autres carnes marinées ou truffées. (5+) © ★★1/2

Sancerre rosé 2019, Pascal Jolivet, Loire, France (29,15 $ – 13963931). Ce rosé, tout comme l’homme qui l’accouche, a du panache. Le pinot noir s’y décline avec ampleur, texture et fruité dont on sent ici la glorieuse maturité sans qu’il assombrisse toutefois l’éclat ni n’en altère l’élégance. Le vin roule avec franchise, fraîcheur, tenue et longueur. S’est drôlement tiré d’affaire sur les crevettes sautées au curry doux. (5) © ★★★1/2

Qupé 2016, Syrah, Central Coast, Californie, États-Unis (33,50 $ – 866335). Le nez de cerise s’impose rapidement, royalement, avec une acuité qui témoigne d’une grande maîtrise de vinification. Mais c’est en bouche que les éléments de texture prennent le relais, avec ce sentiment de boire un riche pinot noir de la Côte d’Or bourguignonne. Un vin à carafer et à servir un rien rafraîchi sur une belle poularde rôtie. (5+) © ★★★1/2

Chablis 2018, Coteau de Fontenay, Patrick Piuze, Bourgogne, France (37,25 $ – 13831882). C’est sur la rive droite du Serein, sur une forte pente derrière la colline d’un grand cru exposé ouest que Piuze trouve les fruits de son bonheur. Ce 2018 est déjà de belle ampleur tout en trouvant, en milieu de bouche, une perspective un peu plus serrante, contractée même, qui témoigne de la tension des lieux en sous-sol et qui relance une extraordinaire pureté de fruit jusqu’en finale. Un blanc encore contracté auquel il faut prévoir deux heures en carafe. Vaut la chandelle. Même deux. (5+) © ★★★1/2

Brunello di Montalcino 2015, Collemattoni, Toscane, Italie (57,25 $ – 13369288). Les seigneurs toscans sont hors de prix. Mais ils sont souvent justifiés en raison d’une finesse qui les honore. C’est le cas avec ce 2015 ni trop large ni trop étroit, délicatement parfumé en profondeur et soutenu en bouche par de tanins fins, encore à se fondre, d’une fraîcheur et d’un moelleux tout ce qu’il y a de délectable. Rien n’y manque. Une maison que je ne connaissais pas mais dont je vous recommande le détour. (5+) © ★★★1/2