Caractère, authenticité, rusticité, vigueur, franchise, honnêteté, et on pourrait continuer sans se ruiner avec les mots du dictionnaire tant le prix demandé est ridicule. Vous avez là, dans votre verre, une carte postale de l’arrière-pays qui ne manque pas de… (voir plus haut) avec ce gaillard charpenté au premier plan. (5+) © Explication des cotes

Le rouge ★★★ Marquês de Borba 2018, Colheita, Alentejo, Portugal (16,95 $ – 12884510)