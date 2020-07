Il n’est pas encore disponible, mais ouvrez l’œil. Et le bon. Car ce tawny est, après ses 22 années à roupiller en gros fûts, une petite merveille vendue à prix ridiculement bas. C’est comme ça. Robe acajou-fauve lumineuse, nez ample, puissant ouvrant sur la tire-éponge, le cèdre, etc., puis une bouche grasse, intense, alliant profondeur et finale tranchante, bien sèche. (10+) Explication des cotes

La surprise ★★★★ Colheita 1998, Feist, Porto, Douro, Portugal (36 $ – 734632)