Si la version 2018 donnait l’impression d’une macération sur peau avec sa robe or clair et ses arômes confits de coing, ce 2019 brille de façon plus solaire, bien qu’il soit ardu d’en cerner les cépages. Un blanc sec léger, mais fourni sur le plan de la texture, peu soufré à ce qu’il me semble, et d’une exquise réjouissance. Partez à sa découverte ! (5) © Explication des cotes

Le bio ★★★ 1/2 Cheverny 2019, Domaine de Montcy, Loire, France (19,55 $ – 14211167)