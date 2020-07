Voilà un vinho verde qui titille, mordille et invite la salive à ouvrir les vannes pour mieux s’épancher, tant ce cépage brille et invite aux festivités. Attention, car l’alvarinho est un coquin qui sait rire et qui s’emporte, autant par sa fraîcheur saline que par cette façon de réjouir vos invités tout au long d’un apéro qui s’éternise, avec des petites fritures au menu. (5) Explication des cotes

Le blanc ★★★ 1/2 Alvarinho 2019, Quinta de Gomariz, Minho, Portugal (23,35 $ – 11895225)