Et que fait-on dans l’une des régions les plus productives d’Espagne ? Eh bien, du vin orange, pardi ! Surtout une initiation à un type de vin qui, par son intrigante amertume conférée par la tanicité des peaux de chardonnay, se révèle d’une originalité, mais surtout d’une grande polyvalence à table. À découvrir sur les mets libanais et asiatiques. Explication des cote

Le bio ★★★ 20 000 Leguas 2019, Dominio de Punctum, Meseta, Castilla, Espagne (17,05 $ – 13920771)