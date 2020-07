Ce chardonnay régale à plus d’un titre. Il y a d’abord ce nez exquis qui fouille dans le pot de confiture de miel, de citron et d’abricot, puis cette bouche moelleuse, au charnu bien palpable, et enfin cette finale fine, vive, savoureuse à souhait. L’occasion de se frotter à peu de frais à un bon verre de bourgogne. Explication des cotes

Le blanc ★★★ Mâcon-Chaintré 2018, Château de Chaintré, Mâconnais, France (21,50 $ – 13949573)