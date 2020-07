On appréciera rapidement la manière avec laquelle ce rouge, pourtant simple d’expression, sait se faire des amis au passage. Normal, quand l’on sait bien vinifier comme c’est le cas ici, mais il y a plus. La fusion syrah-grenache-mourvèdre semble propulsée par une vitalité liée ici à la réalité du terroir. C’est clair, net, lisse et savoureux. Explication des cotes

Moins de 16 $ ★★ 1/2 Les sentiers de Bagatelle 2017, Donnadieu, Saint-Chinian, Languedoc, France (16,10 $ – 642652)