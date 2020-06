Voilà un bel exemple des prouesses du tempranillo riojanais. Sur le plan de la musculature fine sans toutefois l’élégance des plus ambitieux. C’est ici coloré et d’une franchise fruitée indéniable, partageant, sur une bouche structurante et au fruité bien étoffé, une matière à la fois dense et bien fraîche. Vivement à table ! (5+) © Explication des cotes

Le rouge ★★★ Fincas de Landaluce Crianza 2017, Rioja Alavesa, Espagne (19,05 $ – 13802985)