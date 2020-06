La gamme de vins d’Adi Badenhorst en impose. Non seulement par les justes prix pratiqués, mais par l’étonnante qualité d’ensemble. Il y a un souffle de liberté dans ces vins, une exploration, un enthousiasme sain à flairer l’avenir. Et à l’embouteiller. Ce chenin blanc en macération pelliculaire fleure bon l’aventure, avec tenue et longueur. (5+) © Explication des cotes

Le blanc ★★★ 1/2 AA Sécateurs Riviera Swarltland 2019, A. A. Badenhorst, Afrique du Sud (22,50 $ – 13995027)