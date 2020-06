Ce champagne plaira à celles et ceux qui n’aiment pas le champagne. En raison de son côté folichon, décontracté, enjôleur et perspicace. Le chardonnay y prend ses aises avec ses nuances de croûte de pain chaud et de pêche au jus, le tout porté avec assurance et générosité. Comment résister ici ? (5) Explication des cotes

Le canon ★★★ 1/2 Champagne Brimoncourt Brute Moustache, Champagne, France (59,75 $ – 14400540)