Grenache et syrah confèrent ici beaucoup de caractère à ce rouge généreux, construit et structurant, alors que le marselan lui enrobe les tanins par son onctuosité naturelle. Un rouge qui se mâche et se mâche encore, ajustant ses nuances fraîches et épicées au relief rustique de l’ensemble. Servir autour de 14 degrés Celsius sur une saucisse. Explication des cotes

Moins de 16$ ★★ 1/2 Terre à Terre 2018, Jean-Noël Bousquet, Pays d’Oc, France (9,60 $ – 11374391)