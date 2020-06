Encore des rosés, pourquoi pas?

Domaine de Majas blanc 2018, Côtes Catalane, France (20,85 $ – 13993241). « Y’a d’l’éclat ! » aurait ici chanté Trenet en éclusant ce blanc sec qui a des fourmis dans les jambes tant il articule et gesticule. Rolle, macabeu, carignan blanc et chenin blanc brillent ici par leur clarté et leur intégrité, leur saisissante sapidité et leur haute palatabilité. À se procurer à la caisse tant il convainc par son originalité et sa capacité à se marier de façon très polyvalente à table. (5+) ★★★ ©

Novel 2017, Vignobles Marie Maria, Pacherenc du Vic-Bilh sec, Sud-Ouest, Madiran (21,20 $ – 13568594). Du style ! Vous savez, cette confection dont on attache amoureusement les ficelles intuitivement, comme si tout ce bout à bout devait un jour se joindre… C’est le cas de cet assemblage de gros manseng (80 %) et de petit courbu qui, par leur physionomie et leur dynamique comique commune, évoque ces Laurel et Hardy d’une certaine époque. Un blanc sec jubilatoire et hautement savoureux qui berce par son fruité vif et opulent, sa texture riche et ronde soutenue par de beaux amers qui allongent la finale. Dé-li-cieux. (5) ★★★ ©

Domaine Mercouri 2017, Péloponnèse, Grèce (22,20 $ – 11885537). Tout amateur de vin qui se respecte — et respecte ses invités lorsqu’ils sont conviés à la découverte — devrait déjà avoir succombé au charme, mais surtout à l’intrigante originalité de cet assemblage. Au refosco rapporté du vignoble italien par le grand-père et planté non loin de la mer se combine le mavrodaphné local pour livrer un rouge tannique mais fourni en douceur, d’une sève consistante et au goût de réglisse et de prune fraîche. Servez-le à l’aveugle pour mieux piéger vos invités. Il faut tout de même les faire travailler un peu ! (5+) ★★★ ©

Riesling « Le Kottabe » 2018, Josmeyer, Alsace (32,50 $ – 12713032). Il y a des anges qui chantent en choeur et qui touchent au coeur. Séraphins et chérubins libèrent ici une parole de lumière, comme si elle pulsait sous de hautes fréquences minérales. Tout y est accroché là-haut, derrière une robe or citron clair, à l’intérieur d’une espèce de béatitude fruitée qui ouvre rapidement sur d’autres registres balsamiques et citronnés. Il y a à la fois le mouvement et la paix, l’élan et la sérénité, avec cette touche si fine, si particulière, enrobée comme du bonbon. La touche des soeurs Meyer. Harmonie et longueur. (5+) ★★★★ ©