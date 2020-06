Une solide base de syrah où se greffe le tempranillo et le grenache tisse la trame de ce rouge solide aux nuances de tabac frais et d’épices qui ne semble pas avoir pris une ride. C’est coloré, aromatique et profond, pourvu de bons tanins, jouant la fraîcheur sur fond de cerise noire et de réglisse mentholée. Explication des cotes

Le canon ★★★ 1/2 AltoSios 2012, Bodegas Costers del Sio, Costers del Segre, Espagne (27,25 $ – 14013195)