Par ici les merguez grillées et les saucisses toulousaines émancipées, car elles seront récompensées ! C’est du moins ce qui se retrouve dans le viseur de cet assemblage de solides cépages autochtones du Douro. La bouche est juteuse, mais ferme, et surtout très fraîche en raison des schistes qui assurent plus de tension au vin. Explication des cotes

Moins de 16$ ★★ 1/2 Coroa D’Ouro 2017, Poças, Douro, Portugal (13,95 $ – 743252)