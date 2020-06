Ces Costières de Nîmes sont épatantes ! Une région où on en a pour son argent. Avec ses grenaches juteuses et épicées, on a l’impression de côtoyer le châteauneuf-du-pape à prix sympa. La famille Gassier en rajoute en y imprimant textures et densité fruitée, le tout avivé par une fraîcheur inaccoutumée. Explication des cotes

Le bio ★★★ Château de Nages Vieilles Vignes 2017, Costières de Nîmes, Famille Gassier, France (19,05 $ – 12268231)