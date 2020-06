Dans la série « Je revisite mes classiques », convenons que rien n’est plus classique que ce Classic Riesling de cette maison familiale devenue, sur près de quatre siècles, une référence incontournable. Encore et toujours cette pureté, cette clarté et cette droiture de corps et d’esprit, cette réjouissante salinité minérale des plus digeste. (5+) Explication des cotes

Le blanc ★★★ Riesling 2018, Famille Hugel, Alsace, France (18,15 $ – 42101)