On n’achète pas un prix, on achète un vin. Celui-ci a le mérite d’être à la fois un bon vin à un prix qui dispose à la petite folie. Il faut cependant aimer le pinot meunier qui compose ici 80 % de l’assemblage. La robe déjà d’un or soutenu annonce les flaveurs qui sont ici larges, riches et juteuses, avec une délicieuse pointe d’amertume en finale. (5) Explication des cotes

La surprise ★★★ Champagne Émile Leclère Cuvée Brut Réserve, Champagne, France (38 $ – 13369510)