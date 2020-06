Cette maison respectable et respectée livre une fois de plus, dans ce millésime particulièrement évocateur, un pinot noir qui souligne son origine avec une clarté, une mâche et une vigueur qui le destine à s’épanouir favorablement de longues années en bouteilles. C’est précis, avec de beaux tanins mûrs et serrants, de belle longueur. (5 +) © Explication des cotes

Le canon ★★★ 1/2 Mercurey 2018, Château de Chamirey, A & A Devillard, Bourgogne, France (26,40 $ – 11259915)