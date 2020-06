Une brouette de bons blancs d’été!

Tète Blanche, Les Tètes, Vin de France (18,20 $ — 14019790). J’étais bien embêté lors de la dégustation à l’aveugle. Ça sentait bon, mais quoi ? Déjà que c’était net, avec de belles notes florales et citronnées. De quoi être comblé. Mais toujours embêté. C’est que les comparses Nicolas, Baptiste, Philippe et Vivien laissent libre cours à leur imagination avec cet assemblage de chenin blanc, de sauvignon blanc et… de roussanne. La clé était trouvée. Ce bio léger enchante sans se prendre la tête. C’est déjà ça. (5) ★★★

Mâcon-Lugny Blanc « Les Genevièvres » 2017, Louis Latour, Bourgogne, France (20,95 $ — 12759989). Que du bonbon que ce fruité de pêche vanillée qui vous enrobe et vous colle au firmament du beau goût. Il compense peut-être son manque de profondeur par son approche élégante et stylée mais il demeure, à ce prix, une référence à boire bon. C’est sec, ample, peu acide mais relevé sur la finale moyenne de notes citronnées qui sont ici fort bienvenues. (5) ★★★ ©

Domaine La Croix Montjoie « La Voluptueuse » 2017, Bourgogne Vézelay, France (30,75 $ — 12371239) : Ce blanc sec élevé princièrement offre cette sapidité typique des blancs chablisiens avec cette espèce de lyrisme et de libertinage à la clé qui lui insuffle des lendemains forts festifs. Et puis ce charme, déjà opérant au nez avec sa touche vanillée beurrée et en bouche sa finesse de texture où citron et poire mûre font bon ménage. Une belle bouteille à écluser gentiment sur une volaille. (5 +) ★★★1 / 2 ©

Graacher Immelreich Riesling Kabinett 2018, Willi Schaefer, Mosel, Allemagne (42,50 $ — 14220637). Vertigineux ! L’impression d’être situé à la fois vingt mille lieues sous les mers et à deux doigts de la stratosphère tant l’amplitude liée au vertige souffle et aspire, tel un immense trou noir dont on ignore l’abyssale profondeur. Nous sommes ici aux confins du fin et au début du Big Bang. Jet de lumière premier à vous griller la rétine par son intensité et froideur d’un cosmos aux silences assourdissants. À ce niveau de lecture, vous pourriez me signifier que je délire. Sans doute. Mais la magie opère, celle d’un riesling suintant tout le minéral de son terroir pour mieux l’essorer sous une dynamique sucrée acide à vous faire ciller les yeux tant l’harmonie s’impose d’office. Une magie que seuls les grands terroirs allemands peuvent suggérer au grand riesling. Là, où il est le maître incontestable. Avec cette maturité « kabinett », on a l’impression de pénétrer dans l’univers « spätlese » tant la liqueur brille souverainement. Race et longueur. (10 +) ★★★★1 / 2 ©