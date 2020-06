Le pinot noir devient intrépide et resserre les rangs de sa cavalerie fruitée dans ce coin de pays septentrional, qui lui offre toute latitude de cavaler au grand galop. Il est ici surtout bien maîtrisé entre les mains de Guilhem et de Jean-Hugues Goisot, avec ces nuances fraîches de cerises noires, sa vigueur soutenue, sa finale nette et franche. (5+) © Explication des cotes

Le rouge ★★★ 1/2 Bourgogne Côtes d’Auxerre 2018, Goisot, Bourgogne, France (26,40 $ – 11259915)