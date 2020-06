Le choix du Sommelier Nordiq

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Agréablement surpris. C’est ainsi qu’on peut définir le sentiment qui envahit celui qui se met le nez dans un verre de Prémices d’Automne blanc 2018 du vignoble Les Artisans du Terroir. Un vin qu’on se procure facilement à la SAQ à prix assez modeste et qui se démarque de la concurrence internationale dans la même gamme de prix. Avec un vin comme celui-là, toutes les raisons sont bonnes de consommer québécois !

C’est un vin qu’on déguste d’abord avec les yeux grâce à son élégante robe jaune foncé aux reflets qui tirent sur le vert et le doré. Ensuite, on se laisse charmer par le nez qui est bourré d’agrumes, comme le pamplemousse, le citron, la lime, et d’ananas. On perçoit également une touche herbacée et épicée qui contribue à bonifier l’expérience olfactive. En bouche, on goûte l’acidité bien équilibrée et les arômes perçus au nez qui se complexifient davantage, avec une pointe de pâte d’amande et de foin. Prémices d’Automne blanc est idéal pour l’apéritif ou, si vous souhaitez passer à table, avec un poisson à chair blanche ou, pourquoi pas, des sushis.