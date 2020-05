Le negroamaro transporte et déconfine quiconque souhaiterait boire du pays, avec cet ailleurs de bout du monde s’étirant sous des soleils de plomb. Un cépage parfumé et épicé, au goût profond de cerise noire, élégamment porté ici par de savoureux tanins, souples, généreux et bien vivants. Un régal sur les viandes fumées (5+) ©. Explication des cotes

Le bio ★★★ Negroamaro 2018, Perrini, Salento, Pouilles, Italie (20,55 $ – 13913378)