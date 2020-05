Déjà, à « lire » l’étiquette de ce fringant riesling, on a l’impression d’être soi-même l’acteur d’une proposition pataphysique tant elle déroute et subjugue. Le vin, lui, n’en traduit pas moins efficacement ces sous-sols hautement salins de la Moselle par son fruité rectiligne intense, sa cristalline pureté et son équilibre souverain. (5+) Explication des cotes

Le blanc ★★★ 1/2 Riesling Rätzelhaft 2015, Moselle, Allemagne (22,45 $ – 14191792)