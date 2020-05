Voilà un blanc bio bien sec, léger de ton et parfaitement maîtrisé sur le plan des vinifications, devenu une référence qualitative en tablettes. On y goûte ces beaux grenaches blancs dont la rondeur du charnu se voit rehaussée par des roussannes qui ajoutent ici de la fraîcheur et une touche de profondeur. Beau vin de caractère. (5) © Explication des cotes

Moins de 16$ ★★ 1/2 Buti Nages 2019, Famille Gassier, Costières de Nîmes, France (15,95 $ – 13808682)