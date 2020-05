Le «pet’ nat», la fin du prosecco à gogo?

Dans la foulée d’un assouplissement de procédures avec la SAQ, les agences promotionnelles en vins et spiritueux s’organisaient en début de la pandémie du coronavirus à offrir des caisses panachées disponibles exclusivement en importations privées aux consommateurs, avec ou sans service de livraison. Cette section veut jeter un pont entre ces mêmes agences et les consommateurs en proposant l’offre disponible. À noter que seules les propositions pertinentes sont ici proposées parmi le lot d’échantillons reçus et que les quantités d’un même produit peuvent différer d’une caisse panachée à l’autre, qu’elle contienne 6 ou 12 bouteilles, sachant qu’il faut impérativement commander 3 bouteilles du même produit pour construire sa caisse de 6 ou de 12 bouteilles. Compliqué peut-être, mais c’est comme ça. Le nombre de bouteilles proposées est inscrit en début de commentaire. Si les taxes sont comprises, les frais de gestion elles peuvent varier selon l’agence. Les prix s’entendent ici sans les taxes.

Agence : Importation Épicurienne. Benoit Maurer

benoit.maurer@importation-epicurienne.com

(3) Olcavania Sauvignon 2019, Vinos Sierra Norte, Espagne (16,40 $ – 14450248). Ça sauvignonne ici avec gaîté, frivolité et candeur, tonus et légèreté, avec de jolies nuances de citron vert et de basilic, histoire de mettre la table sur quelques ceviches ou autres salades de crevettes et sa vinaigrette au pamplemousse. Bref, festif et désaltérant. (5) ★★ 1 / 2

(3) Caminos del Bonhomme Chardonnay 2018, Les Vins Bonhomme, Espagne (22,35 $ – 14416808). Nathalie Bonhomme se démarque ici avec un chardonnay au fruité hautement explosif sur le plan aromatique, particulièrement éclatant, palpable et énergique sur celui de la texture de bouche. Un bio qui évite cependant du ronron ronflant des « chardos » exotiques au goût d’ananas en boîte pour celui de pomme, de nectarine et de citron frais. Très bon. (5) ★★★

(3) Garnacha Ecologico 2018, Principe de Viana, Espagne (18,60 $ – 14359559). Cette grenache noire respire la joie de vivre avec son fruité séduisant et ses dérives épicées, sa souplesse veloutée de bouche et sa jolie finale fraîche et de belle longueur. (5) © ★★ 1 / 2

(3) Bicicleta Volodora 2018, Rioja, German R Blanco, Espagne (22,40 $ – 14416488). « Nous voulons des vins fabriqués avec des raisins heureux, sans produits chimiques. » C’est écrit sur la fiche technique. Et ça fonctionne puisque ce rouge « de soif » où le tempranillo joue de la trompette à vous faire retentir le plus digeste des fruités rend lui aussi heureux. Souplesse, fraîcheur, sans boisé perceptible, mais surtout ce côté primeur qui le destine à être rafraîchi autour de 14 degrés Celsius en croquant une ou deux saucisses au passage. (5) ★★ 1 / 2. Caisse panachée Bella Ciao bio : 239,25$ (taxes et frais compris).

Agence : Sélect Vins Advini. ipquebec@selectwines.ca

(6) Chablis Cuvée 0 2018, Domaine Laroche (39,25 $). Cette cuvée au tirage limitée provient d’une parcelle du domaine en appellation chablis sur le lieu-dit Vaudésir situé au-dessus du terroir de Grand Cru, exposé est et ne présente aucun herbicide, insecticide, antibotrytis et est sans apport de levures exogènes, enzymes ou soufre ajouté. Mais il y a du raisin. Et du bon ! Pour le dire simplement, cette nature intrigue et déroute pour mieux se saisir du palais, le contracter subtilement pour ainsi, par effet de levier, rehausser le milieu de bouche et dynamiser la finale. Oui, nous sommes bien à Chablis, mais, autrement ! (5) © ★★★ 1 / 2

(6) Chablis « Vieille Voye » 2018, Domaine Laroche (39,25 $). L’excellence de cette maison n’est plus à démontrer. Tout y est savamment ciselé, dans un souci de constante perfection. Avec un apport boisé qui sert seulement à gonfler le thorax de chardonnays toujours en adéquation avec leur terroir. C’est le cas de ceux issus de cette parcelle de vieilles vignes nichées tout juste sous le 1er cru Les Vaillons, le tout vinifié et élevé en foudre. Le résultat est à la hauteur ! Avec cette clarté immédiate du fruité et de sa gestation sous bois, le vin file en bouche en s’étoffant finement, soutenu en densité comme en « minéralité ». Un chablis de gastronomie, qu’il soit destiné à la côte de veau, aux quenelles de poisson ou volaille à la crème. (5+) © ★★★ 1 / 2

(6) L’Autochtone, Cinsault 2018, IGP St-Guilhem le Désert, Domaine du Causse d’Arboras (25,60 $). Ce vin nature offre une puissance de sève mais surtout une fraîcheur exceptionnelle et confirme qu’il s’élabore, en pays de Languedoc, de grands rouges de caractère. L’expertise de la maison Jeanjean y est bien sûre associée mais c’est surtout l’équilibre d’ensemble dégagé qui impressionne en raison du degré alcoolique qui ne fait pas ici dans la dentelle. Un rouge à boire sur le sanglier ou, à défaut, sur une côte de mammouth grillée ! (10+) © ★★★ 1 / 2

(6) Parcelle Nord, Côtes du Vivarais 2018, Notre-Dame de Cousignac (22,05 $). Un rouge solide qui ne manque pas d’éclat, avec ses tanins fruités et épicés denses, très frais et soutenant le palais longuement. C’est entier, inspiré, parfaitement vinifié. Un vin enraciné. (5+) © ★★★ (Caisse de 6 bouteilles seulement.)