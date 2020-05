Il ne faudrait pas bouder ici son plaisir en croquant à belles dents dans le fruité juteux que nous propose le cépage frontenac noir habilement élevé en futaille française. La robe soutenue est juvénile et pimpante, le fruité de belle pureté, éclatant même sous la brillance de la maturité et le palais vivant et bien cadré. Servir à peine rafraîchi. (5) © Explication des cotes

Le rouge ★★ 1/2 Domaine Labranche 2018, Cuvée Marcel, Saint-Isidore-de-La Prairie, Québec (18,55 $ – 13374757)