Voilà exactement le type de bordeaux sain et convivial à se mettre sous la dent sans avoir à dérouler tout le protocole et tout le tralala. Un rouge léger qui n’en possède pas moins de caractère et de sève, au fruité exemplaire de précision et de clarté, le tout livré sous le couvert d’un élevage judicieux. Hautement digeste ! (5) © Explication des cotes

Le bio ★★★ Château Fougas 2016, Côtes de Bourg, Bordeaux, France (21,40 $ – 10392896)