Alors que les températures ne sont pas encore caniculaires et que déjà les grillades s’enchaînent sur votre BBQ déconfiné, ce rouge rond, séveux, puissant et savoureux s’inscrit dans la parfaite continuité du moment, surtout servi autour de 14 degrés Celsius. Le fruité y est ample et généreux, et l’équilibre d’ensemble assuré. (5) © Explication des cotes

Le rouge ★★ 1/2 Tautavel Grand Terroir 2017, Gérard Bertrand, Côtes du Roussillon Village, France (16,10 $ – 11676145)