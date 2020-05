Si la somme des coopérants assure le fonds de commerce qualitatif de cette maison d’une régularité sans faille, l’assemblage de quelques climats issus de 1ers crus complète le tableau des flaveurs avec un intérêt certain. Un chablis si sec et soutenu avec ses saveurs sapides et salivantes qu’il ne cesse de séduire. Beaucoup de « s », c’est certain, mais superbe ! (5+) © Explication des cotes

Le canon ★★★ 1/2 Chablis 1er Cru Grande Cuvée 2017, La Chabli-sienne, Bourgogne, France (31,25 $ – 12794178)