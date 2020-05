Le bourgogne du pauvre ? Ça dépend bien évidemment de la richesse de votre instinct qui saura flairer la bonne affaire ! Car il y a ici du pinot et du bon, avec une bonne dose de caractère, du coulant, du friand et une légèreté de ton à vous endiabler l’intérieur confiné par son fruité croquant de cerise et son acuité d’ensemble. Top ! (5) Explication des cotes

Le rouge ★★★ Pinot Noir 2017, Vignoble Guillaume, Franche-Comté, France (20,95 $ – 11556311)