Sous-sol kimmeridgien, portlandien ou un mélange des deux ? On s’en fout, car ce vignoble habilement géré de 13 hectares, et dont une part substantielle des volumes est concédée au négoce pour ne retenir que le meilleur, brille par sa pertinence. Un chardonnay sapide et friand, léger et bien sec, aux nuances de cire, de miel et de citron. (5) Explication des cotes

Le blanc ★★★ Petit Chablis 2018, Domaine d’Élise, Bourgogne, France (24,40 $ – 11094735)