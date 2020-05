Pour tout dire : dépaysant, pour ne pas dire déroutant ! Car voilà, ce rare assemblage de pinot noir et de cabernet sauvignon aux fortes notes boisées et épicées trace un profil si inhabituel qu’il ne ressemble à aucun autre vin, sinon, peut-être, à quelques appasimentos de type amarone. Corps, volume et tanins frais, charnus, bien cadrés. (5+) © Explication des cotes

La surprise ★★★ Rosso del Camul 2014, Vini Tonon, Vénétie, Italie (20,25 $ – 897686)