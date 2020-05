Je suis un fan de muscadet. Pas de ces versions acides et étriquées à vous détartrer ce qu’il vous reste d’émail aux dents, non. Plutôt de ces envolées fluides, légères, agiles et admirablement tracées livrées par un melon de bourgogne traité aux petits oignons. À celui-ci s’ajoutent texture saline et densité qui allonge la finale. Top ! (5+) © Explication des cotes

Le bio ★★★ 1/2 La Noë 2018, Éric Chevalier, Muscadet Côtes de Grand Lieu, Loire, France (23,30 $ – 13603610)